Freie Wähler fordern Hilfe vom Kreis

Biblis. Nachdem die Gemeindevertretung Biblis eine Investition in die Heldenbrücke abgelehnt hat, melden sich nun auch die Freien Wähler zu Wort. Sie fordern in einer Pressemitteilung für die Erneuerung der Brücke über die Weschnitz Unterstützung von Seiten der Kreisverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn diese Überquerung habe nicht nur für Bibliser und Einhäuser Bedeutung, sondern auch für Groß-Rohrheimer und für Wanderer und Radfahrer aus der ganzen Region. Sie alle müssten seit der Sperrung der baufälligen Brücke 2020 weite Umwege in Kauf nehmen. Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler findet den „Zustand auf Dauer nicht tragbar“. Die Gemeinde Einhausen sei im Gegensatz zu Biblis bereit zu investieren. Nach Ansicht von Yvonne Seitz, in Biblis wohnende Kreistagsabgeordnete der Freien Wähler, sollte sich der Kreis an den Kosten beteiligen oder sich um mögliche Zuschüsse kümmern.

„Es kann und darf nicht allein von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Biblis abhängen, ob eine seit Jahrzehnten bestehende, überregional wichtige Rad- und Fußwegverbindung aufgegeben oder erneuert wird“, sagt auch Fraktionsvorsitzender Walter Öhlenschläger. Immerhin sei das Ried Teil der Tourismusregion Bergstraße – und die Brücke verbinde die Bergstraße mit dem Ried. Da dürfe es nicht an ein paar tausend Euro hängen, ob eine so traditionelle und wichtige Verbindung bestehen bleibe oder aufgegeben werde, findet Öhlenschläger. red