Fraktionen wollen Ampel behalten

Biblis. Die provisorische Fußgängerampel in der Bibliser Ortsmitte am Einkaufsmarkt wird nicht mehr lange stehen. Das teilte Bürgermeister Volker Scheib während der Sitzung der Gemeindevertretung mit. Die Fraktionen wollen diese allerdings behalten. In der Sitzung gab es Zustimmung zum CDU-Antrag zur festen Einrichtung von Zebrastreifen und der Ampel in der Darmstädter Straße. Lediglich zwei SPD-Mitglieder enthielten sich.

Josef Fiedler (SPD) gab zu bedenken, dass eine Fußgängerampel besser auf Höhe der Freiherr-vom-Stein-Straße bei der Grundschule aufgestellt werden sollte. „Das ist für die Schulkinder sicherer als ein Zebrastreifen, der nur Sicherheit vorgaukelt“, meinte er. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Konstantin Großmann (CDU), machte den Vorschlag, dass die neu zu gründende Verkehrskommission mit einbezogen wird.

Die Bedarfsampel auf der Darmstädter Straße verschwindet bald. © C. Dirigo

Scheib berichtete, dass die Arbeitsweise am Marsch-Kreisel geändert worden sei und jetzt viel weniger Lkw durch den Ort fahren. Dort ist die Zufahrt zur L 3261 wieder möglich. Deshalb sei die Ampel nicht mehr nötig und werde vielleicht noch diese Woche abgebaut. „Die gelben Zebrastreifen behalten wir aber. Wir setzen eigene Schilder davor, weil die zur Baustelle gehörigen entfernt werden“, so der Bürgermeister.

Haushaltssperren stehen bevor

Die drohende Rückzahlung von Gewerbesteuern wurde wie fast alle Themen in dieser Mammutsitzung nur kurz angeschnitten. „Über uns ist ein Damoklesschwert niedergegangen, aber es war nicht so schlimm wie befürchtet“, erklärte Scheib. Er wird sich mit dem Gemeindevorstand zusammensetzen und Haushaltssperren verhängen. Im Herbst sollen die Fraktionen eine Prioritätenliste für den Haushalt erstellen, bei der alle Ausgaben hinterfragt werden.

Ein Punkt, der ausführlicher diskutiert wurde, war der von der CDU beantragte Sachstandsbericht zu den laufenden Vorhaben der Gemeinde. Mitarbeiterin Michelle Riemer stellte kurz die Funktion „Beschlusskontrolle“ vor, die im System SD-Net der Verwaltung vorgesehen, aber bisher nicht verwendet wurde. Beschlüsse können dort je nach Status mit einem Ampelsystem gekennzeichnet werden. „Das kann dann entweder ins Internet für alle oder Intranet für die Kommunalpolitiker gestellt werden“, führte sie aus.

Dafür sei aber noch eine Schulung nötig und ein Update des Systems, das sowieso regelmäßig anstehe. In der nächsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses soll berichtet werden, wie sich die Sachlage weiterentwickelt hat. Im September soll dann darüber abgestimmt werden.

