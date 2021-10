Fortschritte beim Gaskraftwerk

Biblis. Die Bauarbeiten für das als Netzstabilitätsanlage geplante Gaskraftwerk am Standort Biblis schreiten voran. Jetzt sind die beiden letzten von insgesamt vier Transformatoren in Biblis angekommen. Die Anlieferung erfolgte aufgrund der Höhe von rund fünf Metern und einem Gewicht von circa 160 Tonnen über den Rhein. Von an der Anlegestelle des Kraftwerks werden sie zur Baustelle gebracht.

Die beiden ersten Transformatoren sind seit dem 28. September in Biblis. Sie werden benötigt, um den im Bedarfsfall erzeugten Strom in das vorhandene Stromübertragungsnetz einspeisen zu können. Neben den Gründungs- und Fundamentarbeiten, bei denen es hochwasserbedingt Verzögerungen gab, sind auf der Baustelle die ersten Gebäude für Hilfssysteme und Schaltanlagen zu sehen. Insgesamt sind mehr als 500 Pfahlgründungen erforderlich, um das Kraftwerk errichten zu können. Auch der Stromnetzanschluss sowie der Anschluss an das Gasnetz sind fortgeschritten. Die Anlage wird eine elektrische Leistung von bis zu 300 Megawatt bereitstellen und soll bis zum Oktober 2022 den Betrieb aufnehmen.

AKW wird zurückgebaut

RWE Generation hat im November 2020 vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Zuschlag für den Bau und den Betrieb dieses Gaskraftwerks erhalten. Die Anlage wird nicht dem freien Strommarkt zur Verfügung stehen, sondern ausschließlich auf Anforderung der Netzbetreiber zur Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Stromversorgung betrieben werden.

RWE hat am Standort Biblis in den Jahren von 1974 bis 2011 über 500 Milliarden Kilowattstunden Strom aus den beiden Kernkraftwerksblöcken A und B erzeugt. Das Gaskraftwerk wird auf einem Parkplatz, außerhalb des Geländes des abgeschalteten und brennstofffreien Kernkraftwerks, errichtet. Die Blöcke A und B des Kraftwerks Biblis werden seit dem 1. Juni 2017 stillgelegt und zurückgebaut. Ziel ist es, innerhalb von 15 Jahren die Anlage aus dem Atomgesetz zu entlassen. red

