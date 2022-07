Flohmarkt in Biblis

Biblis. Die Bürgerstiftung in Biblis organisiert einen Sommerflohmarkt, und zwar am Sonntag, 4. September, auf dem Parkplatz am Pfaffenau-Stadion, Josef-Seib-Straße 3. Aufgebaut wird zwischen 7 und 9 Uhr, danach sind die Stände für den Verkauf geöffnet. Schluss ist um 16 Uhr, danach wird abgebaut. Wer sein Auto am Platz parken möchte, kann es daher erst danach wieder nutzen.

Die Standgebühr beträgt 5 Euro, die Schmutzpauschale von 15 Euro gibt es zurück, wenn der Standplatz bis 17.30 Uhr sauber geräumt wurde. Anmeldungen sind möglich bis zum 28. August, per E-Mail an flohmarkt@buergerstiftung-biblis.de.

Teilnehmen darf jeder – außer gewerblichen und professionellen Händlern. Für Essen und Trinken sorgt der JFV BiNoWa. Weitere Infos gibt es zudem unter www.buergerstiftung-biblis.de. red