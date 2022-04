Flohmarkt im Pfarrhof

Nordheim. Die evangelische Kindertagesstätte Nordheim organisiert gemeinsam mit den Eltern einen Baby- und Kinder-Flohmarkt. Dieser findet am Sonntag, 30. April, von 13 bis 16 Uhr, im Pfarrhof der evangelischen Kirche, in der Straße Zum Steinerwald 3, statt. Möglich sind insgesamt 20 Anmeldungen, wobei sich mehrere Anmelder auch einen Tisch teilen können. Bis Freitag, 22. April, können sich Helfer für den Verkauf unter der E-Mail-Adresse flohmarkt.kita.nordheim@gmx.de vormerken lassen. Die Teilnahme ist möglich nach einer Spende von Kuchen, Brezeln und Getränken für die Bewirtung oder das Mitwirken als Helfer beim Verkauf am Essensstand. Der Erlös geht an die Kita. str

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1