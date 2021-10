Flohmarkt auf privaten Flächen

Biblis. Ein Flohmarkt in Biblis, Nordheim und Wattenheim ist am Sonntag, 7. November, von 10 bis 16 Uhr, geplant. Allerdings nur Privatleute, die ihre Waren daheim anbieten: Garagen, Höfe, Gärten oder privaten Flächen können für den Verkauf genutzt werden. Gehwege oder andere öffentliche Flächen jedoch nicht. „Wir haben es auf Facebook und Instagram gepostet und schon 40 Anmeldungen“, sagt Konstantin Großmann erfreut. Er hat mit Beatrice Geschwind und Kristina Müller die Organisation übernommen.

Großmann war beim Ortsflohmarkt in Lorsch und Einhausen und hat sich dort erkundigt, was dafür nötig war. „Manches wollen wir anders machen: Zum Beispiel wollen wir eine Liste erstellen, wer was anbietet.“ Bislang gebe es bereits 100 Anmeldungen. Weitere Teilnehmer seien willkommen.

Einen Hofflohmarkt wie hier in Hüttenfeld soll es auch in Biblis geben. © Ksm

Es soll auch etwas zu essen geben. In Biblis werde das Café Auszeit öffnen. Eva Dörr will an ihrem Blumenladen mit Kitakindern Waffeln backen. Der Apfelhof Biebesheimer werde in Nordheim Kaffee und Kuchen anbieten. „Die Menschen haben durch Corona auf so viel verzichtet, jetzt sollen sie rausgehen und andere Leute treffen – natürlich gelten Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Großmann.

Der Flohmarkt soll keine einmalige Veranstaltung bleiben. Das Organisatorentrio möchte diesen zweimal im Jahr anbieten – am liebsten zum Frühjahrsfest und zur Herbstvielfalt.

Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an ortsflohmarkt.biblis@gmail.com. Dabei müssen sie die Straße, Hausnummer und – sofern möglich – die Verkaufsgegenstände angeben. Das Kontaktformular steht zudem auf der Homepage https://gemeindeflohmarktbiblis.p2cloud.de. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 3. November. cos