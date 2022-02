Flammen nun endgültig gelöscht

Biblis. Das Feuer auf einem Hof am Nordheimer Rheinufer ist gelöscht. Das meldet die Feuerwehr am Dienstagvormittag nach tagelangem Überwachungseinsatz. Am frühen Sonntagmorgen war eine Lagerhalle voller Viehfutter in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich angesichts der Unmengen an Heu und Stroh äußerst schwierig, deshalb entschieden sich die Einsatzkräfte, die Überreste kontrolliert abbrennen zu lassen. Für die Brandwache wechselten sich die Wehren aus Nordheim, Wattenheim und Biblis alle sechs Stunden Tag und Nacht ab. Mittlerweile hat das große Aufräumen begonnen. Der Abfall muss als Sondermüll entsorgt werden, macht Feuerwehr-Sprecher Ralf Becker deutlich. Auch in den Feuerwehrstützpunkten liefen am Nachmittag Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen, Kleidung und Schläuchen. Nach dem Einsatz im knöcheltiefen Matsch haftete überall eine dicke Schicht Schlamm. sbo

