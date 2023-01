Fit ins neue Jahr

Biblis. Mit der TG Biblis geht es fit und gesund ins neue Jahr: Unter der Leitung von Iris Drackert findet montags der Kurs „Silver-Ladys 50+“ statt. Trainiert wird Fitness und Funktionsgymnastik mit Handgeräten wie Hanteln, Brazils, Flexi-Stab oder Balance-Board. Dabei handelt es sich laut Ankündigung um eine lebenslustige, bewegungsfreudige Runde von Frauen, die älter als 50 sind und die sich über Verstärkung freuen würden. Wer Interesse hat, sollte Sportschuhe, Fitnesstuch und Getränk einpacken und kann unverbindlich vorbeischauen. Das Training ist montags von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Jahnturnhalle in Biblis. Fragen beantwortet Iris Drackert unter der Telefonnumer 06245/59 48.

Rückenschule und Muskelaufbau

Jeden Dienstag gibt’s bei der TG zudem Gymnastik, Rückenschulung und Muskelaufbautraining für Frauen und Männer von 19 bis 20 Uhr auf der Bühne in der Riedhalle. Leicht und locker soll die Kondition aufgebaut und verbessert werden. Wer Interesse hat, kann einfach vorbeikommen und ein unverbindliches Probetraining absolvieren. Kontakt ist per E-Mail an h.d.barth@t-online.de oder telefonisch unter 06245/80 34 möglich. red