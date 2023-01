Firmung in Biblis

Biblis. Die Katholische Pfarrgruppe Biblis teilt mit, dass die Firmung mit Domkapitular Franz-Rudolf Weinert am Samstag, 24. Juni, um 18 Uhr gefeiert wird. Der Informationsabend steht am Dienstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr an. Dann erhalten alle Jugendlichen die weiteren Kurs-Termine. Die Intensivnachmittage gestalten ehrenamtliche Firmkatechetinnen sowie Pater Biji aus Bürstadt. Alle Treffen finden im Pfarrzentrum Biblis, Darmstädter Straße 4, im Raum der Begegnung statt. Die Teilnahme an den Kursen ist Voraussetzung für die Spendung des Sakraments der Firmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldung bis 10. Januar

Anmeldungen zum Firmkurs sind bis 10. Januar im Pfarrbüro Biblis möglich oder sollten zum Info-Abend mitgebracht werden. Der erste Intensivtag zum Kennenlernen ist am Samstag, 28. Januar, um 13.30 Uhr und steht unter der Überschrift „Mein Glaube“. Unter dem Motto „Ich mit allen meinen Seiten“ steht der zweite Intensivtag am Samstag, 25. Februar, 13.30 Uhr. Am dritten Intensivtag, Samstag, 18. März, 13.30 Uhr, geht’s um die „Die Feier der Versöhnung“. Der vierte Intensivtag dreht sich um „Die Gleichnisse Jesu“ am Samstag, 15. April, 13.30 Uhr. Schließlich werden sich die Firmlinge am Samstag, 20. Mai, 13.30 Uhr, mit dem Thema „Der Heilige Geist“ beschäftigen.

Laut Pfarrgruppe sind alle Jugendlichen eingeladen, jeweils am folgenden Sonntagmorgen nach dem Firmkurs das Hochamt um 9.30 Uhr oder die Gottesdienste in Wattenheim oder Groß-Rohrheim zu besuchen. Die Probe für die Firmung in der Kirche ist am Freitag, 23. Juni, 17 Uhr. red