Firmung in Biblis

Biblis. Die Jugendlichen der Pfarrgruppe Biblis feiern am Samstag, 27. November, ihre Firmung. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto „Vertraue Deinem Weg – er führt Dich zur Mitte!“ Der Gottesdienst mit Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz beginnt um 18 Uhr h in der Kirche St. Bartholomäus in Biblis.

Die Jugendlichen werden begleitet von den ehrenamtlichen Katechetinnen Miriam Angert, Astrid Böhm und Vivienne Lutz. Zur Firmung gehen in Biblis Laura-Maria Ellmer, Vanessa Flügel, Julia Large, Mario Litzinger, Hugo Pleil, Donna Seibert, Paul Snaschel und Dominik Timmerbeil. Aus Wattenheim sind es Maike und Maren Habel.

Probe am Freitag

Alle Jugendlichen treffen sich mit ihren Firmpaten am 27. November um 17.45 Uhr vor dem Raum der Begegnung. Die Probe für die Jugendlichen und ihre Firmpaten ist am Freitag, 26. November um 17 Uhr in der Kirche. Der traditionelle Umtrunk im Anschluss an die Firmung, der von den Pfarrgemeinderäten ausgerichtet wird, muss auch in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Pandemielage entfallen.

Im kommenden Jahr soll die Firmung am Samstag, 4. Juni, mit dem Ehrendomkapitular Michael Ritzert stattfinden. Alle Jugendlichen, die zwischen dem 1. Juli 20006 und dem 30 Juni 2007 geboren sind, erhalten eine Einladung zum nächsten Firmkurs zum Jahresende. red

