Firmung an Pfingsten

Biblis. Das Sakrament der Firmung empfangen am Pfingstsamstag, 4. Juni, um 18 Uhr insgesamt 30 Jugendliche in der Pfarrgruppe Biblis. Firmspender in der Bibliser Kirche St. Bartholomäus ist Ehrendomkapitular Geistlicher Rat Michael Ritzert. Der Gottesdienst an diesem Tag ist den Familien der Jugendlichen vorbehalten. Es darf gesungen werden, aber es besteht weiterhin Maskenpflicht.

Die Probe für die Firmung findet am Vortag, Freitag, 3. Juni, 18 Uhr statt. Zur Firmung gehen aus Biblis Lara-Marie Buchmann, Lena Hartnagel, Paula Herrmann, Mira Höhn, Leopold Jäger, Aironas Juscius, Zoe Marie Krebs, Lorenz Müller, Jan Peter Müller, Emily Müller, Lena Marie Nippert, Damian Pehar, Hanna Reiling, Magnus Reis, Victoria Stein, Michael Stöckel, Lena Stöckel, Tim Vollrath, Anna Weis, Luana Wenz, Luca Wiechers.

Aus Groß-Rohrheim sind es Alessia Fey, Theodor Glombik, Aurelia Gruber, Larissa Hahn, Johanna Singer und aus Nordheim und Wattenheim kommen Paul Cornelius, Leonie Schön, Raphael Schön und Jason Kronauer. red

