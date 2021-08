Firmkurs in Biblis beginnt

Biblis. Die Katholische Pfarrgruppe Biblis beginnt mit dem neuen Firmkurs und plant dafür fünf Intensivtage. Beginn ist am Samstag, 11. September, 14 bis 16.30 Uhr, in Biblis im Raum der Begegnung. Der Treffpunkt ist vor dem Raum der Begegnung am Eingang zur Bücherei. Der zweite Intensivtag folgt am Samstag, 25. September, 14 bis 16.30 Uhr, mit einem Ausflug nach Worms. Der dritte Intensivtag am Samstag, 2. Oktober, findet von 14 bis 16.30 Uhr wieder im Raum der Begegnung statt. Ebenso der vierte Intensivtag am Sonntag, 31. Oktober, 10.30 bis 13 Uhr. Zum fünften Mal treffen sich die Firmlinge dann am Sonntag, 7. November, 10.30 bis 13 Uhr im Raum der Begegnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Probe für die Firmung ist am Freitag, 26. November, 17 bis 18 Uhr, in der Bibliser Kirche St. Bartholomäus. Die Firmung wird am Samstag, 27. November, 18 Uhr, in St. Bartholomäus gefeiert. Die Anzahl der erlaubten Angehörigen pro Firmling und Familie wird rechtzeitig bekannt gegeben. red