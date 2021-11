Firma soll Konzept erstellen

Wattenheim. Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung hat die Verwaltung den Vorschlag gemacht, den von der SPD gewünschten Ruhepol bei der Kirche in der St-Christophorus-Straße anzulegen. Der Gemeinde gehört dort eine Fläche, es wäre lediglich ein barrierefreier Zugang anzulegen. „Das könnte ganz einfach zu machen sein“, meinte Bürgermeister Volker Scheib. Allerdings wies er darauf hin, dass sich derzeit nur die ältere Generation dort trifft und seiner Ansicht nach ganz viele Generationen dazu gehören. „Das kann auch lebhaft zugehen, damit muss man rechnen“, so Scheib weiter.

Stellplätze auf der Dammkrone

Eine weitere Idee der Verwaltung ist es, auf der Dammkrone am Ortseingang drei Parkplätze einzurichten. „Wir können der Situation mit den Hundebesitzern und Spaziergänger, die mit dem Auto kommen, nicht Herr werden. Aber wir können sie regeln“, meinte der Bürgermeister. Bei der Verkehrsschau vor Kurzem kam der Punkt mit den vielen „Wildparkern“ zur Sprache. Die Parkplätze würden so angeordnet, dass jedes weitere Fahrzeug die Parkenden behindern würde. Die Gemeinde hat Zugriff auf alle, die dort regelwidrig stehen. Dabei würde Hessen Mobil die Gestaltung der Grünflächen hoch zum Deich in die Hände der Gemeinde legen.

Für das Parkraumkonzept hat die Verwaltung ein Unternehmen gefunden, dass sich kümmern wird. Im Ortsteil sind davon die Rheinstraße, die Schulstraße und der Neuländer Pfad betroffen. Weitere Straßen können vom Beirat noch angefügt werden. Ortsvorsteherin Sigrid Ambros soll in 14 Tagen beim ersten Vor-Ort-Termin eingebunden werden. Bei der Verkehrsschau befürworteten die Berater zudem, dass die 30er Zone vom Ortseingang Richtung Nordheim kommend erhalten bleiben soll. „Als Gründe können wir die schmalen Gehwege und den hohen Durchgangsverkehr anführen. Das ist wichtig, zumal die Blitzer demnächst abgebaut werden müssen“, erläuterte der Bürgermeister.

Wermutstropfen sei allerdings, dass das Ortsschild weiter Richtung Wattenheim versetzt werden müsse. Hier will sich Scheib für eine Geschwindigkeitsreduzierung von 80 auf 60 Stundenkilometer einsetzen. In Richtung Ortsausgang Biblis soll das Tempo – wenn möglich – von 50 auf 40 Stundenkilometer gedrosselt werden. In der Gegenrichtung, bei der Einfahrt nach Wattenheim von Biblis kommend, werden in Abstimmung mit Hessen Mobil keine Leitplanken mehr installiert.

Die Tempomessungen in der Schulstraße haben gezeigt, dass sie eine „sehr ruhige und gelassene Straße“ ist, so Scheib. Es habe im gemessenen Zeitraum auch extreme Ausreißer gegeben, aber äußerst wenige und eher in Richtung Ort als Richtung Feuerwehr/See. Scheib riet davon ab, Blumenkübel oder andere Hindernisse aufzustellen, die beispielsweise die landwirtschaftlichen Fahrzeuge behindern. Es fehlt noch die Entscheidung des Ortsbeirats, wo eine Packstation hinsoll. cid