Biblis. Seit Monaten sind die Kinos zu und die Bibliser Filminsel kann weder Filme zeigen, noch die so beliebten Lesungen, Konzerte oder Comedy-Veranstaltungen durchführen. Dafür beteiligt sie sich am Sonntag, 28. Februar, an der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“, die die Internet-Plattform „zurückinskino.de“ ins Leben gerufen hat. Dort haben sich Cineasten zusammengetan, die nicht stumm drauf warten wollen, bis wieder geöffnet werden kann.

Auch die Filminsel will zeigen, dass sie sehnsüchtig auf die Zuschauer wartet und bestens vorbereitet ist, die „Projektoren“ wieder einzuschalten. „In Biblis werden wir am Sonntag die Schaukästen beleuchten und auch das Foyer erstrahlt so, als ob wir offen hätten“, berichtete Birgit Gimbel aus dem gleichberechtigten Vorstandsduo. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: ein dafür entworfenes Logo auf der Leinwand einzublenden, Aber das wollen sie nicht machen. Denn es dürfe ja ohnehin niemand rein.

Aufmerksam auf dieses Projekt sind sie über den Kinoverband geworden, der dafür Werbung gemacht hat. Für die Schaukästen sind eigens die Aktionsplakate ausgedruckt worden. „Wir leuchten für Dich. Und für die Kinos. Den Kulturort, den wir so sehr vermissen. Teile unser Leuchten mit #kinoliebe.“ steht auf rosa-violettem Grund, der teilweise die Lichtstrahlen eines Scheinwerfers darstellt. Damit soll das kommunale Kino als Kulturort präsent gehalten werden, der nach außen begeistert und von innen berührt.

Und die Filminsulaner haben noch weitere Pläne für dieses Jahr. Es geht um das Open Air Ende August im Pfaffenaustadion, das 2021 sogar etwas länger stattfinden könnte. „Wir haben vor, zwei Wochenenden zu öffnen und auch in der Woche dazwischen Filme zu zeigen. Wenn wir es bis dahin dürfen…“, so die Vorsitzende. Weil es nicht so viele aktuelle Filme gibt, hat sich das Mitarbeiterteam intern eine Wunschfilmliste zusammengestellt, bis jemand auf die Idee kam, auf Facebook eine Umfrage unter den Zuschauern zu machen.

Bisher sind drei Favoriten auf der Liste von rund 30 Filmen. An Platz eins liegt Star Wars, dann James Bond und dahinter „Dirty Dancing“, aber auch „Pulp Fiction“, „Trainspotting“ oder „Nightwatch“ sind vorgeschlagen, haben aber noch nicht so viele Stimmen bekommen. „Wir müssen schauen, welche Filme es überhaupt noch im Verleih für die große Leinwand gibt“, merkte Gimbel an. Sie hat sich über die rege Teilnahme der Fans gefreut. „Da merkt man, dass die Leute auf so eine Aktion gewartet haben“, bestätigte sie.

Jüngst war der Vorstand im Kinohof zugange und hat den Essigbaum gefällt, der umzufallen drohte. Plötzlich kam ein Nachbar nach dem anderen raus für ein Corona-konformes Schwätzchen. „Man merkt, dass es die Leute wieder nach draußen drängt und sie sich wieder mit anderen unterhalten wollen. Das geht uns ja auch nicht anders“, seufzte die Vorsitzende.

Es hat sich gleich jemand aus der Nachbarschaft angeboten, Teile des Holzes mitzunehmen und daraus Teelichthalter zu schnitzen, die die Filminsel dann wieder im Außenbereich nutzen will. In der Hoffnung, dass der Betrieb bald wieder gestattet wird.