Biblis. Das Logistikunternehmen Fiege will an seinem Standort in Biblis ein Corona-Testzentrum für die Bevölkerung anbieten. Dort soll es auch Impfmöglichkeiten geben. Das teilt Matthias Wetzel, Mitglied des Managements, im Gespräch mit dieser Redaktion mit. Der entsprechende Antrag sei beim Gesundheitsamt gestellt worden. „Wir stehen in den Startlöchern. Sobald wir die Genehmigung haben,

...