Wattenheim. Die Freiwillige Feuerwehr Wattenheim hielt ihre Jahreshauptversammlung digital ab. Vorsitzender Boris Morew und sein Stellvertreter Roman Babist berichteten aus dem Vereinsleben. Wechselweise verlasen sie die Berichte der einzelnen Abteilungen für die Jahre 2019 und 2020.

Morew bezeichnete das Jahr 2019 als „interessantes Jahr“, in dem die Tannenbaumaktion ebenso erfolgreich verlief wie die Unterstützung beim Reitturnier in Nordheim. Er freute sich, dass die Kerwe sich mit dem eingegliederten Tag der offenen Tür der Feuerwehr bewährt habe. Der Bayrische Abend war ebenso als Wiederholung geplant. Die Jahresabschlussfeier und die Teilnahme am Silvesterlauf der TG Biblis gehören zum Standardprogramm der Feuerwehr Wattenheim. Zudem teilte er mit, dass der Verein seit dem 31. Oktober 2019 offiziell im Vereinsregister mit dem Zusatz e. V. eingetragen worden sei.

Wehrführung: Über 24 aktive Einsatzkräfte verfügt Wehrführer Stefan Schweitzer. Diese rückten im Berichtsjahr 2019 zu 54 Einsätzen aus. Die Übungsdienste mit Biblis und Nordheim hätten sich bewährt. Es gab Lehrgänge und Seminare, auch auf Kreisebene. Rico Kronauer absolvierte erfolgreich den Lehrgang als Gruppenführer.

Jugendwart: Acht Jungs und fünf Mädchen werden bei der Jugendfeuerwehr an das Ehrenamt herangeführt. Neben 34 Übungsdiensten trafen sie sich bei Veranstaltungen des Löschbezirks IV, nahmen am Kreiszeltlager in Bensheim teil und fuhren in einen Freizeitpark. Zudem legten drei Jugendliche die Leistungsspange ab und beteiligten sich an der Tannenbaumaktion.

Kinderfeuerwehr: Sieben Kinder trafen sich zweimal monatlich im Gerätehaus. Neben einer spielerischen Feuerwehrausbildung hatte die Freizeitgestaltung einen hohen Stellenwert. Ein Kind kam hinzu. Zwei Mitglieder wechselten 2019 zur Jugendfeuerwehr.

Absagen im Jahr 2020: Die Tannenbaumaktion fand noch statt, danach fielen alle geplanten Aktivitäten wegen Corona aus. Davon betroffen das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr und der 70. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Wattenheim.

Wehrführung: 24 aktive Brandschützer versehen in Wattenheim ihren ehrenamtlichen Dienst. Aus der Jugendfeuerwehr wurde Björn Habel übernommen. Willi Ochsenschläger gehört nun der Alters- und Ehrenabteilung an. Stefan Schweitzer berichtete von einem besonderen Jahr, in dem der Übungsbetrieb fast vollständig zum Erliegen kam. Onlineschulungen wurden genutzt. Insgesamt gab es 45 Einsätze. Immer wieder musste jemand wegen Corona in Quarantäne. Einen Schritt näher hofft man, dem Anbau für den Mannschaftstransportwagen gekommen zu sein. Kritik gab es an der Kreis-Feuerwehr. „Gerade am Anfang der Pandemie ist alles sehr schleppend verlaufen.“

Jugendfeuerwehr: Nur kurz währte die Freude bei der Jugendfeuerwehr. Denn diese sollte nach den Sommerferien 2020 mit einem entsprechenden Hygienekonzept wieder mit dem Übungsbetrieb beginnen dürfen. Doch bereits nach neun Wochen wurden diese wieder ausgesetzt und bis heute für die sieben Jugendlichen nicht erneut möglich gemacht.

Kinderfeuerwehr: Von der Corona-Pandemie stark geprägt wurde auch die Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr. Mit kleinen Geschenken versuchte man, die Kinder bei der Feuerwehr zu halten.

Wahlen: Für Kassenwart Marco Jährling musste ein neuer Kassenverwalter gefunden werden. Kassenprüfer Michael Höfle übernahm das Amt. Für ihn wurde Albert Neumann zum neuen Kassenprüfer neben Eva Bauer gewählt. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Jugendfeuerwehrwart Sven Westphal und Kinderwehrfeuerwehrwart Philipp Holzenthal. Das hatte die Satzungsänderung nötig werden lassen. Zudem beschlossen wurde eine Beitragserhöhung von 15 auf 20 Euro jährlich.

Ehrungen: Geehrt wurden Roman Babist und Timo Acker für ihr zehnjähriges Engagement. Bürgermeister Volker Scheib sagte den ehrenamtlichen Brandschützern seine Unterstützung zu und sprach ihnen seinen Dank aus.