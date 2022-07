Feuerwehr rückt aus

Biblis. Gleich zweimal waren die Bibliser Feuerwehren am Dienstagmorgen, zwischen 9 und 9.45 Uhr in Biblis im Einsatz – allerdings in keinem der beiden Fälle wegen eines Brandes. Die Einsatzkräfte wurden zu einer rund fünf Quadratmeter große Ölspur gerufen. Die giftige Hinterlassenschaft hatte sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Darmstädter Straße befunden. Die Brandschützer streuten den Bereich mit Bindemitteln ab und reinigten das Gelände.

Dabei waren die Feuerwehrleute bereits kurz zuvor in der Gewerbestraße im Einsatz. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Wie sie dann aber schnell vor Ort feststellen konnten, hatte lediglich ein beschädigter Sprinklerkopf den Alarm ausgelöst. Ein Gabelstapler hatte den Sprinklerkopf so stark beschädigt, dass Wasser aus ihm herauslief. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit vier Fahrzeugen. red/sbo