Auch wenn der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Nordheim schleppend begann, so war das nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn um die Mittagszeit waren nicht nur die Plätze im Fahrzeuggerätehaus voll ausgelastet. Auch im Biergarten vor den Toren tummelten sich die Menschen. Gedränge herrschte auch an der Theke der Außenküche. Fleißige Köche bereiteten Würste, Steaks und Pommes zu.

