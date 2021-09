Feuerwehr bringt Katze vom Baum

Biblis. Zur Tierrettung ist die Feuerwehr Biblis am Dienstagabend noch nach ihrer Übung ausgerückt. In der Gewerbestraße saß ein schwarzes Kätzchen in etwa sechs Metern Höhe auf einem Baum und ließ sich selbst mit Leckerli nicht von ihrem Besitzer herunter locken. „Er hatte es schon mehrere Stunden versucht und sich dann entschlossen, die Feuerwehr um Hilfe zu bitten“, sagt Johannes Berg von den Einsatzkräften. Um 23.13 Uhr ging der Alarm ein.

„Wir haben unser Fahrzeug direkt neben dem Baum abgestellt und versucht, sie mit dem Kescher zu erreichen“, berichtet Berg weiter. Als ihr der Kescher nahe kam, sei sie doch selbst nach unten geklettert. „Das war auch unser Ziel, so kam sie unversehrt unten an – nicht dass sie sich noch verfängt im Kescher.“ Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.