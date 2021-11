Festival der Fahrkarten

Biblis. Eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte reichte nicht: Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim mussten sich zum Saisonstart beim Aufsteiger HC VfL Heppenheim mit 12:15 (4:11) geschlagen geben.

Ausschlaggebend für die Niederlage war eine vor allem in der ersten Hälfte ganz schwache Chancenverwertung. „Wir haben viel zu viele freie Bälle liegen gelassen“, ärgerte sich Spielerin Liboria Romano und fasste sich dabei auch an die eigene Nase: „Alleine ich wurde ja auf Außen vielleicht zehnmal freigespielt und habe kein einziges Mal getroffen“, haderte sie, die am Ende bei einem einzigen Siebenmetertor blieb.

Immerhin: Kämpferisch konnte man den Bibliserinnen keinen Vorwurf machen. Nach dem deutlichen 4:11-Pausenrückstand stellte die FSG ihre Deckung auf ein offensives 5:1 um und stellte den HC VfL mit dem ehemaligen Bibliser Coach Sascha Köhl auf der Kommandobrücke vor arge Probleme: „Tatsächlich kamen wir damit gar nicht klar. Daran werden wir in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten müssen“, so Köhl, der in den zweiten 30 Minuten nur noch vier eigene Treffer sah.

Mangelhafte Chancenverwertung

Für die Gäste hätte die Aufholjagd noch viel besser laufen können, wenn bei der Chancenverwertung der Knoten geplatzt wäre. Doch so lief die FSG ständig einem Rückstand hinterher. Erst nach dem 8:15 (49.) gelang es, durch einen 4:0-Lauf bis zum 12:15-Endstand zu verkürzen. Damit traf Biblis/Gernsheim in den letzten zehn Minuten genauso oft, wie in der gesamten ersten Hälfte. Und da hatten die Ried-Handballerinnen ihr Pulver sogar schon nach acht Minuten beim Stande von 4:4 verschossen. „So kann man natürlich nicht gewinnen“, gab Romano zu. „Aber wir hatten auch gute Ansätze, auf die wir aufbauen können.“

FSG-Tore: Nathmann (4), Laudenbach (3), Schmitzer, Hensler (je 2), Romano (1/1). me