Fernsehen zu Gast bei Modellbahntagen

Biblis. Die Eisenbahnfreunde Biblis konnten auch in diesem Jahr ihre Modellbahntage in der Kultur- und Sporthalle in Biblis-Nordheim durchführen. Durch die Corona-Bedingungen konnte allerdings kein „Tag der offenen Tür“ angeboten und nur eine vereinsinterne Veranstaltung abgehalten werden.

Der Transport der Modellbahnanlage erfolgte am Vorabend, dank der vielen Helfer war der Aufbau nach kurzer Zeit abgeschlossen und der Probebetrieb wurde aufgenommen. Die Anlage bestand aus 126 einzelnen Modulen, die im Besitz des Vereins und von fünf Mitgliedern sind. Sie ermöglichen einen abwechslungsreichen Betrieb. Die teilweise realen Vorbildern nachempfundenen Anlagenteile fanden aber nicht nur das Interesse der Vereinsmitglieder. Der „Offene Kanal Worms“ machte Aufnahmen während des Aufbaus und Probebetriebs und lud die beteiligten Vereinsmitglieder später ins TV-Studio zu einem Interview ein. Vorsitzender Jürgen Schmidt und Mitglied Dieter Zeller stellten sich den Fragen der Journalisten. Die Sendung ist mittlerweile im Internet unter folgendem Link zu sehen: www.youtube.com/watch?v=vFEXY5OmVJU.

Nächstes Ereignis steht an

Die Modellbahntage vergingen wieder viel zu schnell, und am Sonntagnachmittag erfolgten Abbau und Rücktransport der Module. Jetzt steht mit der traditionellen Herbstbörse am 13. November in der Riedhalle in Biblis schon das nächste Ereignis vor der Tür. Hier können Besucher bei Händlern vieles rund um die Modelleisenbahn kaufen, verkaufen und tauschen oder sich mit Fragen rund um das Thema an die Vereinsmitglieder wenden.

Wer Interesse an den Aktivitäten und dem Hobby Modelleisenbahn hat, kann im Vereinsheim vorbeischauen. Montags und donnerstags in der Zeit von 19 bis 21 Uhr trifft man sich in den Räumen in der Viktoriastraße 17 in Biblis.

Weitere Informationen gibt es unter www.eisenbahnfreunde-biblis.de. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. mibu