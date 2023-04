Ferienspiele und Feuerzirkus

Biblis. Noch gibt es freie Plätze bei den Ferienspielen in Biblis, zu denen dieses Mal ein Feuerzirkus gehört. Beide Veranstaltungen starten am Montag, 17. April, und bieten viel Bewegung, Spannung und vor allem Spaß. Wer mitmachen möchte, kann sich über die App „Sportkreis-Bergstraße“ anmelden – unter „Kalender Jugend“. Bei Rückfragen oder Problemen mit der App gibt Jugendwart Werner Hartel Auskunft. Er ist erreichbar unter Telefon 0151/14 54 52 78 oder per E-Mail an w.hartel@sportkreis-bergstraße.de. Auch Helfer können sich noch anmelden.

Beim Feuerzirkus treffen sich die Teilnehmer vom 17. bis 21. April täglich von 9 bis 17 Uhr in der Riedhalle. Unterstützt werden sie vom Zirkus Zansiba. Am Donnerstag, 20. April, werden die jungen Artisten gegen 19 Uhr eine Vorstellung geben. „Es sollte bei der Aufführung dunkel sein“, sagt Werner Hartel. Angaben zur Show wird er noch in die App aufnehmen. Wichtig ist, dass die Teilnehmer die ganze Woche dabei sind und trainieren.

Einzelne Tage buchen, das ist bei der Ferienspielgruppe möglich, die sich von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. April, zunächst zeitgleich in der Pfaffenauhalle trifft. Am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. April, wechselt diese Gruppe dann ebenfalls in die Riedhalle zu den Feuerzirkus-Kindern. Pro Tag kostet die Teilnahme für beide Angebote jeweils fünf Euro. Darin enthalten ist das Mittagessen. Zwischenmahlzeiten und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Auch die Altersvorgaben sind gleich: Sechs- bis 13-Jährige sind willkommen. Die Gemeinde Biblis unterstützt die Ferienspiele. Für den Feuerzirkus gibt es einen Zuschuss von 12 100 Euro aus dem bundesweiten Programm „Aufholen nach Corona“. ps