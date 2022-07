Ferienspiele in Biblis

Biblis. Trotz der Corona-Pandemie bietet die Gemeinde Biblis – dank der Unterstützung der Ortsvereine – in diesem Jahr wieder ein Ferienspiel-Programm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Es ist in der Woche vom 1. bis 6. August geplant. Das Programmheft und die Anmeldeunterlagen sind ab sofort auf der Internetseite der Gemeinde Biblis www.biblis.eu zu finden.

Für eine abwechslungsreiche Woche sorgen der Golfclub Wattenheim, die TG Biblis, der JFV BiNoWa, die Stadtgarde, der Tennisclub, das Tanzstudio Tanzbar, Einrad-Zirkus, Feuerwehr und die Biwwelser Babbel-Dasche. Jeder Programmpunkt kostet 1,50 Euro.

Anmeldungen sind ab Montag, 11. Juli, bis zum 22. Juli an der Zentrale des Rathauses möglich. Diese ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 11.30 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es zudem im Rathaus unter der Telefonnummer 06245/28 24 oder 28 25 sowie per E-Mail an jscheib@biblis.eu oder spuetz@biblis.eu. red