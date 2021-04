Biblis. Von einer besonderen Osterüberraschung berichtet der Nordheimer Verein für Heimatforschung: Dem Burg-Stein-Museum wurde eine Grußkarte aus dem Jahr 1915 angeboten, und damit das wohl älteste Exemplar aus der Gemeinde Biblis.

Die Bildseite ist zweigeteilt. Links ist der Stolz vieler Bürger dieser Zeit, die neuromanische Kirche St. Bartholomäus (1876) zu sehen – und zwar in sehr guter Abbildung, ohne stürzende Linien. „Das war damals sehr schwierig zu machen und setzte erhebliches Können voraus“, wissen die Heimathistoriker. Bei einigen der alten Plattenkameras aus Holz habe man das Objektiv nach vorne neigen können, um so stürzende Linien ausgleichen.

Daneben ist die Spezerei-Handlung Steiner abgebildet, die damals wohl in der Waldstraße 3 stand. Der Gewürzhändler Adam Steiner, der die Postkarte herstellen ließ, hatte offensichtlich sein Sortiment ausgeweitet und verstärkt auf Laufkundschaft gesetzt.

Auf der Textseite ist der Kartenhersteller genannt: „Joh. Schmitzer, Photogr. in Biblis“. „Es gab also damals bereits in Biblis einen Berufsfotografen“, schlussfolgern die Vereinsmitglieder.

Die Textseite wurde in flüssiger Handschrift mit Bleistift beschrieben und enthält eine Nachricht an die liebe Familie in Berlin. Verfasst hat die Feldpostkarte F. Willy Taube, der im Ersten Weltkrieg mit seiner Truppe („Ers. Inf. Reg. 143“) nach Straßburg unterwegs war.

Darin heißt es: „Liebe Alma! Bis jetzt fahren wir 24 Stunden mit der Bahn, bekommen gerade Mittag, was ja nicht so schmeckt wie sonst. Wir sind hier in Biblis in der Nähe des Rheins, ich denke, dass wir noch zehn Stunden fahren werden. Die Gegend ist ja sehr schön, aber jetzt kein Interesse. Herzlichen Gruß an dich u. Kinder, F. Willy“.

Taube hatte wohl den Aufenthalt am Eisenbahnknotenpunkt Biblis am 12. Juli 1915 zu einer kleinen Erkundung in Biblis genutzt, wie die Heimatforscher vermuten. Schon seit Beginn des Ersten Weltkriegs sei die Bahnhofskommandantur mit einem Major und Unteroffizieren besetzt gewesen. Dieser Kommandantur habe eine Truppen-Verpflegungsstation für die auf einem Transport befindlichen Truppenverbände unterstanden. Das entsprechende Gebäude war unmittelbar neben dem Eisenbahngelände im Waisenstück errichtet worden.

Die Mitglieder des Vereins werten die Postkarte nach Berlin als großes Lob für ihre Heimat: Willy Taube sei schließlich von der Reichshauptstadt mit ihren prächtigen Gebäuden der Kaiserzeit verwöhnt gewesen. Dennoch habe ihm „Biblis und seine grüne Landschaft am Rhein mit den goldgelb wogenden Getreidefeldern so gut gefallen“. Trotz des Zeitdrucks habe er schnell eine Postkarte gekauft und seinen Lieben mitgeteilt, wie schön es hier sei. red