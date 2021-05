Feiern im kleinen Kreis

Biblis. In der katholischen Pfarrgruppe Biblis sind seit Ostern wieder Taufen im kleinen Kreis und Trauungen möglich. Zunächst hat das Pfarrbüro alle Familien angesprochen, deren Tauftermine pandemiebedingt abgesagt werden mussten. Wer sein Kind in Biblis in St. Bartholomäus taufen lassen möchte oder eine Trauung plant, meldet sich im Pfarrbüro unter 06245/70 03.

AdUnit urban-intext1

Alle Gottesdienste in der Pfarrgruppe finden in der St. Bartholomäus-Kirche in Biblis statt. Für die gesamte Dauer des Gottesdienstes besteht die Pflicht, einen Mund-und Nasenschutz zu tragen. Diese Pflicht wurde inzwischen erweitert auf das Tragen von medizinische OP-Masken oder FFP2-Masken. Das Bibliser Gotteshaus können 84 Personen besuchen. Diese sollten sich spätestens am Tag vorher bis 18 Uhr anmelden unter 0176/72 86 28 78. red

Info: Infos unter Pfarrgruppe-Biblis.de