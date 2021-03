Biblis. Die Freiwilligen Feuerwehren sind am Mittwoch gegen 15.20 Uhr alarmiert worden, weil die Brandmeldeanlage bei der Firma Baumit im Gewerbegebiet in Biblis ausgelöst hatte. Wenige Minuten später waren die Feuerwehren vor Ort. Nach der Erkundung und Befragung der Mitarbeiter konnte Entwarnung gegeben werden. Laut Feuerwehrsprecher Ralf Becker lag eine technische Störung vor. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an die Verantwortlichen der Baufirma übergeben. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr. red