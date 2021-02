Biblis. In Biblis geben am Sonntag, 14. März, knapp 7500 Bürger ihre Stimmen bei der Kommunalwahl ab – die meisten ganz woanders als bisher. „Aufgrund der Pandemie haben wir alle Wahllokale – bis auf Wattenheim – in größere Räumlichkeiten verlegt“, sagt Hauptamtsleiter Henning Ameis. „Dadurch wollen wir die Hygiene und den Schutz für die Wähler und Wahlvorstände verbessern.“ So sei das Bürgerhaus viel größer als der Saal im Rathaus, und auch die Riedhalle biete wesentlich mehr Platz als die Schule in den Weschnitzauen. „Wir brauchen dieses Mal einfach mehr Fläche, damit wir den Abstand wahren können“, sagt Ameis. Nur in Wattenheim sei das Dorfzentrum groß genug.

Im Bibliser Rathaus wird dieses Mal nur Briefwahl möglich sein. © Berno Nix

Um alles so sicher wie möglich zu gestalten, gebe es Desinfektionsmittel sowie Plexiglasscheiben, und die Wähler müssen wie beim Einkaufen FFP2-Masken tragen. Zudem hat die Gemeinde einen zweiten Briefwahlbezirk eingerichtet, weil das Hauptamt mit mehr Briefwählern als je zuvor rechnet. Dafür braucht Ameis weitere Wahlhelfer: „Wir haben 72 eingeplant, also pro Bezirk neun Personen.“ Neben den bisherigen Aktiven, die bei der Stimmabgabe am Wahltag und der Auszählung helfen, hat die Gemeinde „gezielt Vereine und Parteien angeschrieben, damit diese bei ihren Mitgliedern für dieses Ehrenamt werben“. So konnten die Absagen von Helfern, die einer Risikogruppe angehören, bisher ausgeglichen werden, erklärt der Hauptamtsleiter. „Wir sind für jede Unterstützung dankbar, haben aber auch Verständnis für die Ängste der Helfer.“ Ohne Ehrenamtliche wäre die Durchführung von Wahlen gar nicht möglich, betont Ameis.

Wo die Bibliser am 14. März wählen können Die meisten Bürger stimmen bei der Kommunalwahl am 14. März aufgrund der Pandemie in anderen Wahllokalen ab als gewohnt. Biblis: Wer zu Wahlbezirk 1 zählt, hat bislang im ehemaligen Rathaussaal links, Darmstädter Straße 25, gewählt und muss jetzt ins Bürgerzentrum links, Darmstädter Straße 4. Wahlbezirk 2 war bisher im ehemaligen Rathaussaal rechts und ist nun im Bürgerzentrum rechts. Bürger des Wahlbezirks 3 haben bisher in der Schule in den Weschnitzauen links, Freiherr-vom-Stein-Straße 1, gewählt und stimmen nun in der Riedhalle, Lindenstraße 38, links ab. Der Wahlbezirk 4, bislang Schule in den Weschnitzauen rechts, ist dieses Mal in der Riedhalle rechts. Nordheim: Bürger von Wahlbezirk 5 haben sonst in der ehemaligen Steinerwaldschule, Wormser Straße 8, gewählt und gehen nun in der Kultur- und Sporthalle, Wormser Straße 12. Wattenheim: Die Bürger des Ortsteils – Bezirk 6 – wählen auch künftig im Dorfzentrum, Schulstraße 7. Briefwahl: Aufgrund der erwartet hohen Anzahl wurde ein zweiter Bezirk eingerichtet – neben Bezirk 7 gibt es nun noch Bezirk 8.

Genau 7432 Wahlberechtigte sind – nach jetzigem Stand – am 14. März aufgerufen, ihre Stimmen zu vergeben. Sie entscheiden über die Zusammensetzung der Bibliser Gemeindevertretung, über den Landrat sowie den Kreistag. In Nordheim und Wattenheim stehen zudem die Ortsbeiräte zur Wahl. „In der kommenden Woche werden wir Musterstimmzettel an die Bibliser Haushalte verteilen“, sagt Henning Ameis. Denn wer seine Stimmen fürs Parlament kumulieren und panaschieren, also häufen und auf mehrere Listen verteilen möchte, braucht etwas Zeit, um sich auf dem langen Stimmzettel zu orientieren.

Die Musterstimmzettel werden als Postwurfsendung von der Gemeinde in die Briefkästen der rund 3700 Haushalte eingeworfen. Unabhängig davon werden die Wahlbenachrichtigungen Anfang Februar verschickt. Damit – oder mit einem Ausweisdokument – ist ab Montag, 1. Februar, die Briefwahl im Rathaus möglich. Die Unterlagen mit den Stimmzetteln können zudem per Post beantragt werden.