Farbenspiel am Rathaus

Biblis. Bunte Bänder flattern vor dem Bibliser Rathaus im Wind. „Ein österlicher Gruß“, sagt Bürgermeister Volker Scheib. Er hatte die Idee, den Baum auf dem Parkplatz gegenüber mit farbigen Streifen aus recyceltem Material zu schmücken. Die Bauhofmitarbeiter brachten die Bänder mittels eines Hubsteigers an. Zuvor überprüften sie, dass kein Vogelnest in den kahlen Ästen war. Über Ostern hinaus bleiben die Farbtupfer erhalten, kündigt Scheib an. Er freut sich darauf, wenn sich frisches Blattgrün mit dem bunten Baumschmuck vermischt. Pink, Sonnengelb, Hellgrün, Orange und Blau ist zu entdecken. „Alles, bloß keine politischen Farben“ , betont Scheib. ps/str (Bild: Berno Nix)

