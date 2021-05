Fantastische Welt der Literatur

Biblis. Unter dem Motto „Entdecke die Welt“ lädt „Die Bücherei“, die Katholische Öffentliche Bücherei St. Bartholomäus Biblis, zur literarischen Entdeckungsreise ein. Im Juni gibt es neun Neuanschaffungen, mal zum Schmunzeln, mal zum Nachdenken, mal für das liebende Herz, mal setzt das Herz beim Lesen direkt aus. Für Kinder steht „Das Sams und der blaue Drache“ von Paul Maar frisch im Regal. Aus Langeweile nutzt das Sams die Wunschmaschine, da es einen Drachen zum Drachensteigen haben möchte. Stattdessen steht nun ein echter Glücksdrache vor ihm.

Literatur lebt von Fantasie, und Wahrheit sollte von Fakten leben. Im Besteller „Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel – die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft“, hält Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Fakes die Fakten vor.

Neuer Leserstoff liegt bereit. © KöB Biblis

Gelassener hantiert die Online-Omi und geht lieber gärtnern. Mit Autorin Renate Bergmann heißt es diesmal „Fertig ist die Laube“. Es geht mit Gummistiefeln und Handy in den Schrebergarten. Während sich die Omi mit ihren Freunden auf den Wettbewerb zum schönsten Garten vorbereitet, wächst im Gewächshaus auch so mancher Hanf friedlich vor sich hin. Wer mehr Nervenkitzel möchte, der kann sich in den Psychothriller „Der Insasse“ von Sebastian Fitzek vertiefen. Um die Wahrheit über das Verschwinden seines Sohnes zu erfahren, wird der Vater in die Psychiatrie eines Hochsicherheitsgefängnisses geschleust. Auf diese Weise soll er dem Kindermörder Guido T. näherkommen, der weiß, was mit dem Kind passiert ist, jedoch schweigt. Die Wahrheit ist nicht immer ein Segen.

Auch im Buch „Die Erfindung der Sprache“ von Anja Baumheier macht sich der Protagonist Adam auf die Suche nach der Wahrheit und der Aufdeckung von Geheimnissen. Adam ist von Anfang an ein seltsames Kind, das Listen und Zahlen liebt, mit sozialer Interaktion jedoch nicht zurechtkommt. Seine Familie kümmert sich um ihn, allen voran sein Vater. Doch dieser verschwindet eines Tages spurlos. Nur das Buch „Die Erfindung der Sprache“ gibt Adam Hinweise, was mit seinem Vater passiert ist und so begibt er sich auf eine Reise nach der Wahrheit. Neben diesen Büchern sind im Juni zudem neu in der Bücherei: „Große Elbstraße 7“ von Wolf Serno, „Die Frauen von Kilcarrion“ von Jojo Moyes, „Das Grab in den Schären“ von Viveca Sten, „Dankbarkeiten“ von Delphine de Vigan und „Offene See“ von Benjamin Myers.

