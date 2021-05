Falscher Alarm

Biblis. Um 4.30 Uhr sind die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Biblis am Mittwochmorgen ins Bibliser Gewerbegebiet geeilt. Die Brandmeldeanlage der Firma Baumit hatte einen Feueralarm ausgelöst, der bei der Leitstelle Bergstraße in Heppenheim aufgelaufen war. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber weder Feuer noch Rauch erkennen. Nach der Erkundung und Befragung der Mitarbeiter konnte Entwarnung gegeben werden: Laut Feuerwehrsprecher Ralf Becker hat ein technischer Defekt in der Anlage den Feueralarm ausgelöst.

Die Feuerwehrleute konnten die Brandmeldeanlage nicht zurückstellen und übergaben die Einsatzstelle anschließend an die Verantwortlichen der Firma. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit fünf Fahrzeugen bis 5.40 Uhr. red