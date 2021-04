Essen angebrannt

Biblis. Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Eichendorffstraße gerufen worden. Aufmerksame Nachbarn hatten in einem Acht-Parteien-Haus einen Rauchmelder in der Wohnung im Erdgeschoß gehört und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte aus Biblis und Wattenheim mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Kräfte von Nordheim konnten kurz vor der Einsatzstelle die Fahrt abbrechen und zurückfahren. Denn zunächst konnten kein Rauch und kein offnes Feuer festgestellt werden, wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker berichtet. „Der Bewohner konnte die ganze Aufregung nicht verstehen und ließ nur unter Protest die Einsatzkräfte in die Wohnung“, erklärt er weiter.

Wohnung gelüftet

In die Eichendorffstraße in Biblis musste die Feuerwehr ausrücken. © becker

Die Einsatzkräfte kontrollierten dann dennoch die Wohnung und wurden in der Küche fündig: Hier stand angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Die Einsatzkräfte nahmen das Essen von der Platte und lüfteten die Wohnung. Ansonsten waren laut Feuerwehrsprecher keine weiteren Maßnahmen notwendig. So konnte der Einsatz dann gegen 22.15 Uhr beendet werden. red