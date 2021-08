Erstklässler werden begrüßt

Nordheim/Wattenheim. Der erste Schultag nach den Ferien ist für die Kinder der Steinerwaldschule in Nordheim und Wattenheim am Montag, 30. August. Am ersten Schultag findet der Unterricht von der zweiten bis zur fünften Stunde statt, der zweite Schultag von der ersten bis zur vierten Stunde. Ab dem dritten Schultag gilt der neue Stundenplan.

Der erste Schultag für die Schulneulinge ist dann Dienstag, 31. August. Die Einschulung beginnt um 10 Uhr. Je nach Wetterlage findet die kleine Feierstunde auf dem Schulhof oder in der Kultur-und Sporthalle statt. Gegen 12 Uhr endet dieser erste Schultag für die neuen Schulkinder. red