Wattenheim. Zum ersten Einsatz in der Natur und im Garten lädt das Projekt Schöner Pfarrgarten in Wattenheim ein. Das Treffen findet am Samstag, 27. März, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrgarten statt. Es werden nicht nur Sträucher geschnitten und gespendete Blumen eingepflanzt, sondern auch die Schmetterlingswiese neu angelegt. Zwischendurch gibt es ein reichhaltiges Frühstück. Die Helfer stehen Interessierten als Berater zur Verfügung und informieren, was im Frühjahr im Garten zu beachten ist. Sie wünschen sich vor allem eine bunte Gartenbepflanzung mit Bienen-, Insekten- und Gewächsen statt Steinwüsten. Bilder aus dem Garten sind auf der Homepage der Pfarrgruppe Biblis zu sehen. str