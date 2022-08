Erste Schritte bis zur neuen Choreografie

Biblis. Richtig viel Spaß hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Ferienspielangebot in der Bibliser „TANZbar“. Im Studio für modernen Tanz lernten die Jungen und Mädchen mit Studiochefin und Trainerin Lisa Herrmann erste Schritt bis hin zu einer modernen Tanzchoreografie, welche die Kinder schnell umsetzen konnten.

Nach kurzem Training klappt der neue Tanz schon fast perfekt. © Stefanie Reis

Schon innerhalb von kurzer Zeit schaffte es Lisa Herrmann, unterstützt von Tänzerin und Trainerin Melina Fertich, mit ihren jungen Besuchern zahlreiche Schritte einzuüben. Eineinhalb Stunden dauerte das Tanzvergnügen, wobei es zwischendurch immer wieder verschiedene Spiele gab. „Wir haben mit einem Warm up gestartet, studieren nach und nach einen Tanz ein, und dazwischen gibt es Bewegungs- und Tanzspiele“, fasst es Herrmann zusammen.

Lauter neue Gesichter

Sie und Fertich machen die Schritte vor und stellen sich mit den Kindern vor die Spiegel, so können die Tanzlehrlinge sich selbst und auch die Trainerinnen genau beobachten. Sieben Kinder haben sich zum Schnuppern in den Sommerferien angemeldet. Darunter auch zwei Jungs, denn bereits in der Einladung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie für Jungs und Mädchen gilt – letztlich geht es ja um Bewegung und Sport, machen die Trainerinnen deutlich.

Lisa Herrmann freute sich zudem, dass die anwesenden Kinder und Jugendlichen alles „neue Gesichter“ für sie waren. Die Kinder probierten alles aus, wollten sich ganz offensichtlich gerne bewegen und erste Tanzerfahrungen sammeln. Vielleicht gefällt es einigen so gut, dass sie noch weiter in das Tanzen hereinschnuppern, hoffen die Trainerinnen. Am Ende konnten alle gemeinsam eine tolle Choreografie tanzen – ein großer Spaß für alle Beteiligten.