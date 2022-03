Erste Pflegeaktion vor Ostern

Wattenheim. Alle Hobbygärtner und Freunde des Projekts schöner Pfarrgarten in Wattenheim sind eingeladen, an der ersten Pflegeaktion vor Ostern mitzuwirken. Das Treffen findet am Samstag, 9. April von 9 bis 12 Uhr statt. Es werden Sträucher und Bäume geschnitten, Blumen gepflegt und gespendete Blumen gepflanzt. Weiterhin wird auch die Schmetterlingswiese neu angelegt. Zwischendurch gibt es ein deftiges Frühstück. Auch der Austausch kommt nicht zu kurz. Das Team möchte zudem zu einem bunten Gartenfrühling motivieren, mit der Pflanzung von bienen- , insekten- und vogelfreundlichen Gewächsen, statt Steinwüsten. str

