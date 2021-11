Erneut James Bond in Biblis

Biblis. „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ sind am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr in Biblis zu sehen. Die Filminsel zeigt die Neuverfilmung des Thomas-Mann-Klassikers von Detlev Buck mit Jannis Niewöhner, Liv Lisa Fries und David Kross in den Hauptrollen.

Schon von klein auf hat es sich Felix Krull zur Aufgabe gemacht, mittels Rollenspielen und Verwandlungen in immer neue Identitäten zu schlüpfen. Als er die Gelegenheit erhält, in einem Pariser Luxushotel als Liftboy zu arbeiten, lässt er sein altes Leben hinter sich. Felix trifft auf Marquis Louis de Venosta, der unglücklich in Zaza verliebt ist. Die beiden schmieden den Plan, ihre Identitäten zu tauschen, damit Felix ihm so ein Leben mit seiner Angebeteten ermöglichen kann.

Am Freitag und Samstag, 26., bis 27. November, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 28. November, 19 Uhr, wird erneut der neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ gezeigt.

Feuerwehrmann Sam rückt aus

Am Sonntag gibt es für Kinder den Animationsfilm „Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel“. Er läuft am Sonntag, 28. November, 15 Uhr. Als Joe eine neue Superbatterie erfindet, erregt sie die Aufmerksamkeit von Professorin Polonium und ihrem vertrauenswürdigen, aber ziemlich dummen Handlanger Dr. Crumpton. Nachdem sie die neue Superbatterie gestohlen haben, inszeniert Dr. Crumpton eine Reihe von Unfällen im ganzen Dorf, damit die Professorin einspringen und als Heldin den Tag retten kann. Norman ist verständlicherweise fasziniert und möchte genau so einen Anzug haben. Als sich Norman-Man und Atomic Boy auf die Suche nach diesem geheimnisvollen fliegenden Anzug begeben, dauert es nicht lange, bis sie Polonium und Crumptons Versteck entdecken.

Im Kino gilt die 3G-Regel. Die Anzahl der Plätze ist nach wie vor reduziert und die Tickets gibt’s ausschließlich online. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid