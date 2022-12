Erfreulich – aber auch höchste Zeit

Zur Diskussion über die Zukunft der Alten Schule in Biblis:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spätestens mit Beginn der Planung für den Schulersatzbau war ja bekannt und absehbar, dass die Alte Schule dann frei wird. Dass nun über eine neue Nutzung endlich nachgedacht wird, ist erfreulich und auch höchste Zeit. Denn auch eine Umnutzung bedarf viel Zeit für Entwicklung und Umsetzung. Der Gebäudekomplex im Herzen der Gemeinde ist ortsbildprägend und bietet zusammen mit den großen Freiflächen viel Potenzial.

Als es um den Badesee ging, gab es Ortstermine und Befragungen der Bürgerinnen und Bürger. Bei dieser viel komplexeren Aufgabe will die Politik allein die Richtung vorgeben. Hier geht es aber nicht um politische Wünsche, zumal dafür kein Geld da ist, sondern um ein wirtschaftliches Projekt, das sich am Ende selber tragen muss und etwas Geld in die Gemeindekasse bringen soll, wie auch immer. Das bedeutet, hier muss ein Partner gefunden werden, der mit umfangreichem Fachwissen und etwas Kapital hier dauerhafte und tragbare Lösung entwickeln kann.

Schon den zu finden, ist nicht einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, dies wirtschaftlich zu gestalten. Diese Lösung muss dann sicher von der Politik mitgetragen werden, aber nicht vorgegeben. Die Politik kann aber zwingend notwendige Vorarbeiten auf den Weg bringen wie eine Erfassung und Prüfung der Bausubstanz, damit Überraschungen wie bei der Sanierung des Alten Rathauses vermieden werden. Auch eventuell bekannter Bedarf an Flächen kann dokumentiert werden und anderes mehr. Um mit möglichen Interessenten und Partnern reden zu können, muss man auch wissen worüber. Es zeigt sich leider immer wieder im Großen wie im Kleinen, wenn Projekte zu sehr von der Politik beeinflusst werden, dass diese sich verzögern und teurer werden.