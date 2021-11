Der Aufzug im Bibliser Rathaus fährt nicht mehr. Die Gemeindevertreter stimmten daher in ihrer jüngsten Sitzung dafür, 23 000 Euro in die neue Steuerung zu investieren. „Der Aufzug ist seit 1986 in Betrieb und eine Erneuerung war für 2021 vorgesehen“, erinnerte Bürgermeister Volker Scheib und räumte ein: „Die hab’ ich aber selbst gestrichen.“ Für 2022 habe der Aufzug bereits im Haushalt

...