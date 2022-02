Die Katholische Pfarrgruppe Biblis lädt am Freitag, 4. März, um 19 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus, Darmstädter Str. 2. Das Motto in diesem Jahr ist sehr aktuell: „3G – getauft, gespeist, gesegnet!“

In diesem Jahr findet die Feier der Heiligen Erstkommunion an drei Terminen statt: an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, 11 Uhr, an Sonntag, 29. Mai, 11 Uhr, und an Pfingstsonntag, 5. Juni, 11

...