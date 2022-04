Elektrobefischung im Gemeindesee

Biblis. Die Gemeinde Biblis möchte den Fischbestand des Gemeindesees durch die Arbeitsgemeinschaft Limnologie und Hydrologie in Hessen untersuchen lassen. Bei der Elektrobefischung werden vom Boot aus Uferstrecken abgefischt, indem im Wasser ein elektrisches Feld aufgebaut wird. Die Fische würden dabei kurzfristig betäubt, aber nicht verletzt. Dann werden sie vermessen und gewogen, bevor sie zurück in den See gesetzt werden. Die Elektrobefischungsmaßnahme soll vom 13. bis 14. April erfolgen. In diesem Zeitraum ist das Baden und Befahren des Gemeindesees ausdrücklich untersagt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. red

