In einigen Wohnzimmern darf der Weihnachtsbaum noch stehenbleiben, anderswo ist spätestens am Freitag, 6. Januar, Abschmücken angesagt: In den Bibliser Ortsteilen und auch in Groß-Rohrheim werden die ausgedienten Tannen bereits am Samstag, 7. Januar, abgeholt. Im Bibliser Ortskern und in Bürstadt startet die Sammelaktion erst eine Woche später.

In Groß-Rohrheim sollten am 7. Januar alle

...