Einheimische sollen bei Bauplätzen Vorrang haben

Biblis. Zwar hat Wolfgang Schulz von der Planungsgruppe Darmstadt im Bauausschuss den geänderten Bebauungsplan des „Alten Wasserwerks“ in Nordheim erläutert (dies war auch im Ortsbeirat schon Thema). Doch die Diskussion wurde in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verlegt. Auf dem Grundstück ist Wohnen mit Pferdehaltung vorgesehen, aber die versiegelte Fläche hat sich um 500 Quadratmeter auf rund 3500 Quadratmeter erhöht. Der ursprüngliche Plan wurde 2018 erstellt. Urs Scheib von der Liste Scheib war unzufrieden mit der Vorlage der Verwaltung. Er wollte wissen, ob anders entschieden worden wäre, wenn das Grundstück in einem dichter besiedelten Gebiet gelegen hätte. Und er fragte, wie sich die Gemeinde dazu stelle, gerade im Hinblick auf Nachahmer. Die Antworten auf seine Fragen bekam er dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Beim zweiten Bebauungsplan aus Nordheim, in der Straße „Zum alten Wasserwerk 3“, war das Scheunenensemble im Nachgang unter Denkmalschutz gestellt worden. Inzwischen wurde bestimmt, dass eine Scheune stehen bleiben muss und von der anderen eine Wand erhalten wird. Auch über den Brandschutz dort wird noch verhandelt. „Die Zufahrt für die Feuerwehr geht über das Grundstück. Es steht noch ein Gespräch mit dem Gemeindebrandinspektor aus“, merkte Bürgermeister Volker Scheib an. Die Abstimmung war einstimmig.

Marc Weber stellte den CDU-Antrag vor, Ökopunkte durch Stilllegungen oder Ausgleichsmaßnahmen im Wald zu sammeln. Ein Teil des Jägersburger Waldes ist durch die Munitionsfunde aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Bewirtschaftung herausgenommen worden und wird sich selbst überlassen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob Maßnahmen ebenfalls auf nicht gemeindeeigenem Wald stattfinden könnten. Scheib entgegnete dazu, es müsse laut Forstsamtsdirektor Ralf Schepp munitionsfrei sein. Weitere Kompensationsmaßnahmen würden mit Hessen Forst und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Scheib schätzte, dass bei rund 15 Prozent des Waldes Maßnahmen möglich seien.

Einstimmig empfohlen wurde der CDU-Antrag zur Einführung eines „Einheimischen-Modells“ bei der Vergabe von Bauplätzen, auch wenn noch einiges im Vorfeld zu klären sei. Urs Scheib wünschte sich beispielsweise einen Vortrag von einem Rechtsanwalt, damit alle Verordneten die gleiche Grundlage haben. Die Warteliste sei ordentlich geführt, aber müsse bei Bedarf auf Aktualität geprüft werden, so Alexander Dinges von der Bauverwaltung.

Bürgermeister Scheib begrüßte das Einheimischen-Modell, denn da könnten auch Kriterien wie das Ehrenamt einfließen, es habe hohe Transparenz und Gerechtigkeit. Es müsse sozial abgestimmt, aber auch gesetzgemäß sein, fügte er an.