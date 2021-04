Eine Million Euro Schaden nach Hallenbrand

Biblis. Eine landwirtschaftliche Gerätehalle außerhalb von Biblis-Nordheim ist in der Nacht zu Freitag in Brand geraten. Eine Zeugin alarmierte um 3.15 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Flammen gesehen hatte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Sie ist vollständig zerstört worden, die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro.

AdUnit urban-intext1

Blaulicht Scheunenbrand in Biblis-Nordheim 7 Bilder Mehr erfahren

Die Ursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Was mit den Hühnern passiert ist und ob sie Opfer der Flammen wurden, schließt die Polizei nicht aus. In der Scheune standen zudem mehrere landwirtschaftliche Geräte in der Halle.

Die Feuerwehren aus Biblis, Nordheim, Hofheim und weiteren umliegenden Gemeinden waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 8.20 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen.