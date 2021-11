„Ein Tag der Erinnerung“

Groß-Rohrheim. Es ist herbstlich grau, die gelben Blätter fallen vom Himmel und viele Besucher sind in schwarz gekleidet. So der erste Eindruck am Sonntagvormittag auf dem Groß-Rohrheimer Friedhof. Der November ist der Monat, in dem vor allem der Verstorbenen gedacht wird. Dazu gibt es zahlreiche Feier- und Gedenktage: Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, Buß- und Bettag und auch der 9. November, der an die Pogromnacht 1938 erinnert. Bundesweit wurde am vergangenen Sonntag der Toten von Krieg, Flucht und Vertreibung gedacht. Der Volkstrauertag ist staatlicher Gedenktag, er wird in Deutschland seit 1922 gefeiert.

Musikalische Beiträge

Viele Gedenkfeiern fanden entweder an Ehrenmalen oder auf Friedhöfen statt. In Rohrheim traf man sich an der großen Gedenktafel mit der Aufschrift „Wir mahnen“. Die viertelstündige Veranstaltung konnte diesmal wieder in einem größeren Rahmen durchgeführt werden. Coronabedingt waren im vergangenen Jahr singen und musizieren verboten – sogar im Freien. Diesmal waren nicht nur zahlreiche Gäste gekommen, sondern auch der evangelische Kirchenchor sowie die Rohrheimer Blasmusik. Beide begleiteten die Gedenkfeier mit jeweils zwei musikalischen Beiträgen. Bürgermeister Rainer Bersch zitierte in seiner Gedenkansprache aus dem Lied „Vier Brüder“ von Ex-TV Moderator Reinhold Beckmann. Der hat das Lied für seine Mutter geschrieben, und es war Teil der zentralen Gedenkfeier im Deutschen Bundestag. „Sie alle waren Deine Brüder. Jeder ein Teil von Dir. Du sahst sie nie mehr wieder“, lautet der Refrain des Liedes, das Beckmann für seine (inzwischen verstorbene) Mutter Änne geschrieben hat. Das Lied erinnert an ihre vier Brüder, die alle im Zweiten Weltkrieg Soldaten waren und nicht mehr heimkehrten. Vor allem das Schicksal des jüngsten, erst 16-jährigen Bruders, der noch in den letzten Kriegstagen 1945 getötet wurde, sei der Mutter sehr nahe gegangen und verdeutlichte noch einmal die Sinnlosigkeit des Krieges, so Bersch. „Vier sinnlose Tote. Das sagt das Lied. Und daher ist das Gedenken an sie für uns Mahnung“, so Bersch.

Die beiden Weltkriege rückten zeitlich immer weiter in die Ferne. Es gibt kaum noch Zeitzeugen, die davon berichten können. Daher darf das Vergangene nicht vergessen werden, mahnte Bersch. „Die Toten sterben ein zweites Mal, wenn wir sie vergessen“, so der Bürgermeister abschließend. Der Volkstrauertag sei ein Tag der Erinnerung und Besinnung.

Anschließend legten Bersch und der stellvertretende VdK-Vorsitzende Werner Graf an der Mahntafel zwei Kränze nieder. mibu

