Ein Schulstandort mit Zusatzbau

Seit Beginn des neuen Schuljahrs ist die Schulgemeinde der Steinerwaldschule an einem Standort vereint. „Unsere Klassen sind aktuell einzügig“, berichtet Rektorin Antje Kühlberg. Deshalb passen alle zusammen in die Schule in Nordheim. Und diesen gemeinsamen Standort für die Grundschule der beiden Bibliser Ortsteile möchte die Rektorin am liebsten beibehalten, da sie darin viele Vorteile sieht.

