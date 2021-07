Ein Pfälzer begeistert am Bruchweiher

Biblis. „Seid äfach e bissje offe, jetzt kummt en Pälzer“, lacht Barbara Boll, als sie Musiker Christian Stockert begrüßt. Der Vollblutmusiker ist mit seiner Band Brass Machine eine bekannte Größe, nicht nur in der Pfalz. Nun ließ er seine Stimme auch in Biblis erklingen und begeisterte die anwesenden Gäste bei einem lauen Sommerabend.

Zum zweiten Mal konnte in diesem Jahr die Reihe „Barbara Boll lädt ein“ im Biergarten der Gaststätte „Bruchweiher“ in Biblis angeboten werden. Bei schönstem Wetter waren alle Plätze belegt, die Gäste labten sich an knackigen Hähnchen und anderen Leckereien und genossen das Freiluftkonzert der drei mitreißenden Musiker aus der Region. Der dritte im Bunde auf der „Bühne“ war hier Patrick Embach.

Barbara Boll, Patrick Embach und Christian Stockert in Biblis. © Reis

„Und wenn ihr die Händ‘ vom Esse wieder frei hebt, dann könnt ihr gerne mitklatschen“, motivierte Barbara Boll. Diese stimmte die Gäste mit Patrick Embach in einer ersten Musikrunde ein und bot den ganzen Abend auch immer wieder kleine Anekdoten oder witzige Sprüche. So herrschte eine lockere Atmosphäre. Und die Musik war von der Lautstärke so, dass sich die Gäste auch noch am Tisch unterhalten konnten.

Gut 140 Besucher können es sich im Biergarten bequem machen, wobei Arnika Dörr, Inhaberin der Gaststätte, den gesetzlichen Rahmen an zugelassenen Personen nicht ganz ausschöpfen möchte. Lieber bleibt sie etwas darunter und sorgt so für mehr Wohlbefinden bei den Gästen, ohne dass es zu voll ist.

Zehn Euro pro Reservierung

Allerdings habe die Wirtin in der Vergangenheit auch feststellen müssen, dass viele reservieren und dann ohne Absage fernbleiben oder statt einer großen Gruppe nur wenige kommen. „Dadurch musste ich anderen absagen, was schade ist. Jetzt haben wir ein neues Reservierungssystem eingeführt“, erzählt Dörr. Die Gäste können nun online reservieren. Pro Person werden 10 Euro erhoben, die die Besucher dann am Veranstaltungsabend als Verzehrgutschein wieder gutgeschrieben bekommen. Denn eigentlich sind die Musikveranstaltungen kostenfrei. Sollten Reservierungen aber doch nicht wahrgenommen werden, kommen die 10 Euro in die Spendenkasse für die Musiker. Für diese geht nach dem Konzert auch ein Spendenhut herum.

„Es ist schön, dass man wieder gemeinsam Essen gehen kann, es fühlt sich gut an. Die Musik sorgt zudem für Sommer- und Urlaubslaune“, fand ein Gast. Auch sei ein Besuch in der Gaststätte immer wie ein kleiner Ausflug in die Natur. Manche nutzten das Angebot der Gaststätte zum Minigolfspielen.

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, meinte Arnika Dörr, die während der gesamten Coronazeit immer versuchte, positiv in die Zukunft zuschauen. Dass die Freiluftkonzerte wieder möglich sind, macht sie glücklich. str