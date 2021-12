Ein neues Schäfchen zum Fest

Die Besichtigungstage in der Kirche finden an den Weihnachtsfeiertagen, 25.und 26. Dezember, sowie am 1., 2. und 6. Januar 2022 statt. Jeweils von 15 bis 17 Uhr. Einlass am Seiteneingang, Richtung Bürgerzentrum, unter 3G und mit Maske.

Spenden für Figuren sind unter folgendem Konto möglich: Treuhandkasse der Pfarrei St. Bartholomäus Biblis, IBAN DE11 5089 0000 0021 5050 99, Volksbank Südhessen. Verwendungszweck „Spende Krippe“. str