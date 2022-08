Ein Hauch von Western

Biblis. 120 Pferde und Reiter haben sich für das am Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, stattfindende Westernturnier auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins (RuF) Biblis angemeldet. Neben den Western Horsemanship-Prüfungen in verschiedenen Leistungsklassen können sich die Zuschauer an den Vorführungen Ranch Trail, Western Pleasure, Ranch Riding oder den spektakulären Ritten beim Reining erfreuen.

Hoch in der Gunst des Publikums stehen auch die Prüfungen Horse & Dog, bei dem das Zusammenspiel zwischen Reiter, Pferd und Hund an die Arbeit der Cowboys erinnert. Aber neben etablierten Reitern kommt auch der Nachwuchs auf seine Kosten. Die Kinder gehen am Samstag um die Mittagszeit in den Parcours. Am Sonntag sind sie ab 9.30 Uhr in den Klassen Schritt und Trab gefordert.

Lasso schwingende Reiter gibt es beim Westernturnier zu sehen. © Fellbaum

Höhepunkt ist am Samstag das Reining, das ab 18 Uhr beginnt. Danach folgen die Mannschaftswettbewerbe. Am Sonntag geht es bereits um 7 Uhr morgens los. Die LK 3 trifft sich beim Western Horsemanship ab 8 Uhr. Auch am zweiten Tag bekommt das Publikum einen Hauch von Westernromantik zu spüren.

Dazu verwöhnen die Helfer rund um RuF-Vereinsvorsitzenden Martin Peters die Zuschauer und Sportler mit einer ausgewogenen Kost für jeden Geschmack. Der Eintritt ist frei. Fell