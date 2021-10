Eigene Äpfel zu Saft verarbeitet

Nordheim. Zum Apfelfest hatten die Natur- und Vogelfreunde Nordheim geladen. Dort konnten Interessierte frisch gepressten Apfelsaft abfüllen und auf Spendenbasis erwerben. Das Interesse war groß. Einige kehrten auch ein und genossen Kaffee und Kuchen vor Ort, um den Verein zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorstand des Vereins hatte zur großen Apfellese eingeladen. Zwei Tage lang sollten die Äpfel auf der Streuobstwiese geerntet werden. „Wir waren dann nur einen Tag unterwegs, da nur eine Apfelsorte reif war“, erklärte Bruno Weingärtner, der Vorsitzende des Vereins. Etwa sieben Zentner konnten gelesen werden. „Die restlichen Äpfel werden noch zwei bis drei Wochen brauchen. Dann können wir diese auch ernten“, meinte Weingärtner.

Beim Apfelfest wurde frischer Saft hergestellt. © Stefanie Reis

Die gewaschenen Äpfel wurden in den Obsthäcksler gegeben, der lauthals seinen Dienst tat. Die zerkleinerten Teile wurden weiterverarbeitet zu Saft. Die restlichen Äpfel des Vereins sollen dann wieder einem Betrieb übergeben und zu Apfelsaft verarbeitet werden, der entsprechend erhitzt und haltbar gemacht in Fünf-Liter-Tetra-Packs vom Verein angeboten wird. „Wir verkaufen diesen meist auf dem Weihnachtsmarkt in Nordheim“, so der Vorsitzende.

Als Ausblick konnte Bruno Weingärtner noch geben, dass junge Leute aus dem Verein etwas für Kinder und Jugendliche anbieten möchte und dass die Vereinsfahrt im Mai 2022 auf die Schwäbische Alp organisiert ist. Außerdem stehen einige Instandsetzungsarbeiten an der Vereinshütte an. str

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2