Biblis. Im vergangenen Jahr stand das 100. Jubiläum der Katholischen Kirchenmusik Biblis (KKM) an, die geplanten Aktionen konnten aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht umgesetzt werden. „Wir möchten die Jubiläumsfeierlichkeiten gerne nachholen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Andrea Weis. Jedoch wollte die KKM nicht so lange mit den Ehrungen langjähriger Mitglieder warten und hat das nun vorgezogen.

Die KKM hätte im Jahr 2020 zwar ihr 100. Jubiläum gefeiert, ist vermutlich jedoch um einiges älter. Sie wurde erstmals 1920 in den Kirchenbüchern erwähnt. Man weiß allerdings, dass es schon einige Jahre vorher eine kleine Gruppe gab, die sich formierte und zu kirchlichen Angelegenheiten spielte.

Nachdem die Festivitäten 2020 Corona-bedingt nicht durchgeführt wurden, ist auch nicht klar, inwiefern dieses Jahr Jubiläumsaktivitäten wie das Festkonzert oder die Matinee nachholbar sein werden. Denn diese Aktivitäten benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, nicht nur planerisch, sondern auch musikalisch. Somit könne man, zumindest für das Festkonzert, erst dann planen, wenn die Übungsstunden wieder zugelassen sind. Die akademische Feier ist weiterhin als Matinee geplant. Diese soll durch die örtlichen Gesang- und Kirchenmusikvereine aus Bürstadt und Lampertheim musikalisch mitgestaltet werden. Doch auch dies konnte mit den beteiligten Vereinen noch nicht weiter besprochen werden. Eingeleitet werden soll die Matinee zudem mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche.

Mit der Kirchenmusik verbunden

Bis zur offiziellen Feier wollte die KKM mit der Ausgabe von Urkunden und der Würdigung langjähriger Mitglieder nicht warten. Daher wurden diese nun schon entsprechend ausgezeichnet. Zu diesen gehört Adolf Ritzert, der seit 65 Jahren in der KKM aktiv ist. Da sein Vater Tenorhorn spielte, entschied sich Adolf Ritzert auch für dieses Instrument. Doch nach fünf Jahren stieg er auf Posaune um, die er auch heute noch vorrangig spielt. Nur ab und zu greift er noch auf sein vorheriges Instrument zurück. 18 Jahre war er zudem der Vorsitzende des Vereins und ist heute Ehrenvorsitzender. Seine Hauptaufgabe neben dem Musizieren ist es, die Partnerschaft des Vereins mit der Bibliser Partnerstadt Gravelines zu pflegen. Adolf Ritzert erhielt zusätzlich zur Vereinsehrung eine Ehrenurkunde des Diözesanverbands der Bläserchöre im Bistum Mainz, und ihm wurde als Dank und Anerkennung die Ehrennadel in Gold mit drei Edelsteinen verliehen.

Dei stellvertretende Vorsitzende Andrea Weis überreichte weiteren Mitgliedern eine Urkunde, die die KKM aktiv oder fördernd unterstützen. So an Wolfgang Hertling, der seit 50 Jahren im Verein ist und lange Jahre am Schlagzeug saß. Weiterhin an Paul Franck und Rüdiger Jung, die beide seit 60 Jahren Mitglieder sind und früher Trompete spielten, sowie an Herbert Gölz, der seit 70 Jahren förderndes Mitglied ist.